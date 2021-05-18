Esnafa destek başvuru şartları nedir? Esnafa 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe destek paketi detayları
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Esnafa destek başvuru şartları nedir? Esnafa 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe destek paketi detayları

Esnafa destek başvuru şartları nedir? Esnafa 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe destek paketi detayları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası esnafa destek paketini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı esnafa destek paketi başvuru şartları nedir? Esnafa 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Bu kapsamda; 5 bin TL destek ve 3 bin TL destek ödemesi yapılacak. Birinci grupta; kahvehane, kafe, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alacak. Bir defaya mahsus bu işletmelere ise 5000 liralık hibe ödemesi yapılacak. Hibe destek paketi detayları

Hibe desteği başvurusu ile ilgili son dakika haberleri en çok ilgi gören konu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası esnafa müjdeyi sıraladı ve 5 bin TL hibe desteğini açıkladı. Vatandaşlar ise 5 bin TL hibe kimlere veriliyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, hibe desteği başvuru şartları neler?

ESNAFA DESTEK PAKETİ ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

Esnafa hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

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Esnafa destek başvuru şartları nedir? Esnafa 3000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe destek paketi detayları - Haberler
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