Esnaf ve Zabıta Yaban Hayvanları İçin Seferber Oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, zabıta ekipleri ve esnaf, kar yağışı nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya ve yol kenarlarına yiyecek bıraktı.



Bembeyaz karla kaplı arazide yiyecek bulamayan başta kuşlar ve tilkiler için hareke geçen zabıta ekipleri ve esnaf, uygun alanlara buğday, arpa, yem, ekmek kırıntıları ve sakatat bırakarak, yaban hayatına destek oldu.



İlçede esnaflık yapan Yeni Mahalle Muhtarı Murat Demirel, duyarlı diğer esnaflarla harekete geçerek zaman zaman yiyecek bulmak için yol kenarlarına inen ve araçların çarpması sonucu telef olan kuşlar için çalışma yaptıklarını söyledi.



Yol kenarlarına sakatat, buğday, arpa, yem ve ekmek kırıntıları bıraktıklarını dile getiren Demirel, yaban hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.



İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına yiyecek bulabilmeleri için yardımcı olduklarını aktaran Demirel, şöyle konuştu:



"Özellikle karlı günlerde en azından kendi evimizin bahçesine ve etrafına karton barınaklar, içme suyu, yemek artıkları ve ekmek kırıntıları koyarsak sokak hayvanları ile kuşlar hayatta kalma şansı yakalar. Kaman halkımız bu konuda duyarlı. Biz de kendi imkanlarımızla destek olmaya çalıştık."



Kaman Belediyesi zabıta ekipleri de elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yabani hayvanların beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktı.



"Herkes evlerinin önüne yemek artıklarını bıraksın"



Belediye Başkanı Erhan Talu, herkesi kar yağışı olduğu zamanlarda yaban hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağırarak belediye ekipleri vasıtasıyla onlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.



Talu, şunları kaydetti:



"Türkiye genelinde ve ilçemizde hüküm süren ağır kış şartları doğal hayatı etkilemektedir. Yaban hayvanları hayatımızın önemli bir parçası ve doğanın dengesinde çok büyük rolü olan varlıklardır. Zabıta ekiplerimiz yaban hayvanlarının kış şartlarında yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla yemleme işlemlerine devam etmektedir. Bu davranışın tüm Kamanlı hemşehrilerime örnek olmasını diliyor ve herkesin kendi evlerinin önüne hayvanların yiyebileceği ekmek ve yemek artıklarını bırakmalarını talep ediyorum."