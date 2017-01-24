Esnaf ve Sanatkârlara Yapılandırmada İkinci Şans

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, borç yapılandırmasında ilk taksitlerini zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olan esnafa bir şans daha tanındığını hatırlatarak, yapılandırması iptal olan esnaf ve sanatkarlara tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesinin esnaf ve piyasaları rahatlatacağını belirtti.



6736 sayılı kanun gereği yeniden yapılandırma kapsamında 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle kanunun getirdiği imkanlardan faydalanma haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirildiğini söyleyen Erzincan ESOB Başkanı Bedir Limon, bu nedenle haklarını kaybeden esnaf ve sanatkarın ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceklerini hatırlattı.



"Piyasalar Rahatlayacak"



Torba kanunda, borç yapılandırma kanununa eklenen geçici madde ile sadece vergi borçlarının değil, vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirildiğini belirten Başkan Limon, Kasım ayından bu yana olan borçlar için kanunda belirtilen geç ödeme zammı ödenmek suretiyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçların ödenmesi halinde yapılandırmadan yeniden yararlanılabileceğini söyledi.



Hükümetin yapılandırma ve sicil affı konusunda aldığı kararların esnaf ve sanatkarlar açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Limon açıklamasında şunları kaydetti: "Ülkemiz gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. Dövizin hareketlendiği ve piyasaların durma noktasına geldiği böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarımız maalesef borçlarını ödemekte zorlanıyor. Vergi ve prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor ne de işini düzgün yürütebiliyor. Tam da sicil affının çıkarılmasıyla aynı anda gelen borç yapılandırması, hem esnafın sicilinin temizlenmesini hem de kredi kullanabilmesini sağlayacak. Yapılandırma ve sicil affının getirilmesi milyonlarca esnafımız ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Bu sevindirici kararlardan ötürü esnaf dostu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Bakanlar Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Başbakanımız tarafından 2017 yılı içerisinde verileceği müjdelenen KOSGEB kredisi de esnaf ve sanatkarlarımız açısından oldukça önemli. Esnaflar olarak kredi beklentimizi tekrar yineliyor ve müracaat eden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bu krediden yararlandırılmasını talep ediyoruz." - ERZİNCAN