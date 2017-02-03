Esnaf ve Sanatkarlar, Kongrede Bir Araya Geldi

1956 yılında kurulan Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2016 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.



Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin, 2016 Yılı Mali Genel Kurul Toplantısı, ilçedeki meslek odalarının başkanları, İzmir'den gelen üst düzey yöneticiler ve üyelerin katılımıyla, Edremit Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından, divan heyeti öncülüğünde gündem maddeleri değerlendirildi ve oylanarak karara bağlandı. Toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı ve Edremit Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan, kooperatif ile ilgili detaylı bilgiler verdi.



İlçeler arasında esnaflara en fazla kredi verme imkanı sağlayan kooperatifler arasında olduğu vurgulanan Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, katılımcılara ikramlarda bulundu. Toplantıya; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Selahattin Hünü, İzmir Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Koreli, İzmir Bergama Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Süleyman Başsen, Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sabri Kurt, Edremit'teki tüm meslek odalarının başkanları ve üyeler yoğun katılım gösterdi.



İzmir Bölge Birliği Başkanı Selahattin Hünü, esnafların zor günlerinde yanlarında olan kooperatiflerin önemli bir görev yürüttüklerini söyledi. Son olarak konuşan ve kongreye katılan herkese teşekkür eden başkan Mustafa Alparslan ise, kooperatifin çalışmalarıyla alakalı ayrıntılı bilgiler verdi. Alparslan, "Bir mali genel kurulumuzu daha, hayırlısı ile bitirdik. 3 yıl önce, aday olduğum dönemde 6 milyon lira sermaye ile başlamıştık. Şimdi ise 18 milyon liraya çıkardık. 600'e yakın da yeni üye kaydı yaptık. Her zaman esnaflarımızın yanındayız. Bu başarımızı esnaflarımıza borçluyuz. Çünkü zamanında geri ödeme yapıyorlar ve takip oranımız sıfırdır. 3 yıl önce takip oranı yüzde 19'lardaydı. Genel kurulumuza katılan oda başkanlarımıza, İzmir'den gelen misafirlerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR