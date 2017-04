Esnaf Odaları Birliğinden Kermes Tepkisi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, şehir merkezine kurulan ve ardı arkası kesilmeyen kermeslerin esnafı mağdur ettiğini söyledi.



Tümen, yaptığı açıklamada, son yıllarda çeşitli dernek, cemaat, vakıflar ve şu anda yapılmakta olan yöresel yiyecekler adı altında faaliyet gösteren firmalar tarafından açılan ve açılacak olan stantların, kermeslerin, amacının dışına çıkarak hayırdan çok ticari amaçlı yapılmasının, esnafı zor durumda bıraktığını kaydetti.



Birlik Başkanı Tümen, "Son yıllarda şehrin muhtelif yerlerine çeşitli dernek ve vakıflar tarafından açılan kermesler, amacının dışına çıkarak, yiyecek, giyecek, mobilya ve her türlü araç gereç satarak, hayırdan çok ticari amaçla esnafımızın zor duruma itilmesini sağlıyor. Sağlık, hijyen ve fiyat politikası olmadığı için hem esnafımıza hem de halkımıza zarar vermektedir. Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan kermes adı altındaki haksız rekabete bir çözüm getirilmediği gibi bir biri arkasına kermesler açılmaya devam etmektedir. Esnafımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesine gündüzüne katarken, vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, boş arsalarda alışveriş çadırları kurarak haksız rekabet devam etmektedir. Esnaf zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken her yerde açılan bu kermeslerde ne olduğu belli olmayan ve hijyen şartlarda üretilmeyen yiyecekleri hem satış yapıyorlar hem de işyerlerine yemek servisi bile yapıyorlar. Bu alanlarda faaliyet gösteren lokantacı, pastacı, ayakkabı tekstil gibi çoğu esnafımız haksız rekabete uğramaktadır. Oysa esnafımızın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor ve yeri geldiğinde ceza kesiliyor. Ama kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması ve kayıt dışı ile mücadele edilmemesi bizim canımızı acıtıyor. Buralarda yapılan ticaretin Karabük ekonomisine faydası olmuyor" ifadelerine yer verdi.



Vergi Dairesi ile yapılan istişarelerde de periyodik olarak çay, yemek, tiyatro ve kermes gibi faaliyetlerin dernekler ve vakıflarca yapılmasının Kurumlar Vergisi mükellefiyet tesisini gerektirdiğini de kaydeden Tümen,"Bizler hayır işlerine tabii ki karşı değiliz. Bu tür dernekler vakıflar yardım toplamak içinde esnaflarımıza gitmektedirler. Esnaflarımız da her zaman bu tür dernek ve vakıflara yardım etmektedirler. Yine devlet eliyle ticaret yapılması da ciddi sorunlarımızın başında gelmektedir. Okul kantinlerinin okul aile birliğince işletilmesi, Okul bahçelerinin düğün nişan için kiraya verilmesi ve benzeri birçok etkinlik haksız rekabet meydana getirmektedir. Resmi makamlara da taleplerimizi ileterek bu tür faaliyetlere son verilmesini isteyeceğiz" dedi. - KARABÜK