Esnaf, Mazgala Düşen Düğme İçin Seferber Oldu

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde anne ve babası ile birlikte yürüyen çocuğun montunun kopan düğmesi mazgala düştü. Bölgedeki esnafın seferber olduğa düğme güçlükle çıkarıldı.



Osmancık İlçesi Yazı Mahallesi Sebahattin Üremiş Caddesi'nde annesi ile birlikte gezen çocuğun montunun düğmesi koptu. Kopan düğme yağmur suyu mazgalına düştü. Montun düğmeleri zor bulunan türden olunca baba düğmeyi almak için çaba harcadı fakat alamadı. Bunun üzerine çarşı esnafları düğmenin çıkarılması için seferber oldu. Mazgalın aralarından el sığmayınca sopa yardımı ile almaya çalışan çevredekiler mazgalı açmakta buldu. Mazgalın açılmasıyla düğme çıkarıldı. Aile düğmeniyi alıp bölgeden uzaklaşırken kendilerine yardımcı olan esnafa da teşekkür etti.



- Osmancıkçorum