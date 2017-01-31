Esnaf Kuşlar İçin Doğaya Yem Bıraktı

Boğazlıyan'da ilçe esnafı kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için yem bırakıyor.



İlçe esnafından Durmuş Karakoç, yoğun kar yağışı nedeniyle tabiatın karla kaplandığını belirterek özellikle kuşların yiyecek bulmakda güçlük çektiğini anımsattı.



Yaban hayvanlarının yem sıkıntısı çekmemesi için yol kenarına yem bıraktıklarını ifade eden Karakoç, "Yaban hayvanları hayatımızın önemli bir parçası ve doğanın dengesinde çok önemli rolü bulunuyor. Onların zor kış şartlarında hayatta kalmaları için elimizden geleni yapmalıyız. Her vatandaşın da bu hayvanları için pencere önlerine uygun alanlara yem bırakarak yaban hayatına destek olsunlar." dedi.