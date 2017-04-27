Esnaf Evinin Önünde Vurularak Öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir toptancı, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.



Olay, akşam saat 21.30 sularında 7 Mahallesi 3 Nolu Sağlık Ocağı yanındaki evine giden Bekir Sert (50), evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine ve kafasına kurşun isabet eden şahıs olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Bekir Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - OSMANİYE