Esnaf evinin önünde başından vurularak öldürüldü



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toptancılık yapan bir kişi, evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saat 21.30 sularında meydana geldi. 7 mahallesi 3 nolu sağlık ocağı yanında bulunan evine giden Bekir Sert evine girmek üzereyken henüz kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine ve kafasına kurşun isabet eden Bekir Sert, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Bekir Sert, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak arama başlattı.