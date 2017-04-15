Esnaf Emekliliğe Esas Primi Borçlansın"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigortalılıkları durdurulan, daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, durdurulan sürelerin tamamı yerine, emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istediklerini bildirdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigortalılıkları durdurulan, daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, durdurulan sürelerin tamamı yerine, emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istediklerini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, kendi hesabına çalışanların prim borcunu ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, sigortalılıklarının durdurulduğuna dikkati çekti.
Durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğine ve 60 gün sonra da sağlık hizmetlerinden faydanılamadığına işaret eden Palandöken, "Sigortalılıkları durdurulan ve daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız, durdurulan sürelerin tamamı yerine emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istiyorlar." ifadesini kullandı.
Palandöken, söz konusu talebe ilişkin düzenlemenin yapılacağına inandığını kaydetti.
-
Bakan'dan 'Geçmediğim köprünün parasını ödüyorum' eleştirilerine yanıt
-
50 bin dolarlık kümes! Renkli yumurtlayan tavuklar el yakıyor
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Referandum kararını açıkladı
-
Ünlü sunucunun derin yırtmacından iç çamaşırı gözüktü
-
14 yaşındaki çocuk, karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı
-
Şarkıcının evinden cephanelik çıktı!