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Esnaf Emekliliğe Esas Primi Borçlansın"
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Esnaf Emekliliğe Esas Primi Borçlansın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigortalılıkları durdurulan, daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, durdurulan sürelerin tamamı yerine, emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istediklerini bildirdi.

Esnaf Emekliliğe Esas Primi Borçlansın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigortalılıkları durdurulan, daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların, durdurulan sürelerin tamamı yerine, emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kendi hesabına çalışanların prim borcunu ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, sigortalılıklarının durdurulduğuna dikkati çekti.

Durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğine ve 60 gün sonra da sağlık hizmetlerinden faydanılamadığına işaret eden Palandöken, "Sigortalılıkları durdurulan ve daha sonra bu süreleri borçlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız, durdurulan sürelerin tamamı yerine emeklilik haklarını kazanmalarına yetecek süreyi borçlanmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, söz konusu talebe ilişkin düzenlemenin yapılacağına inandığını kaydetti.

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