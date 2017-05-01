Esnaf Dükkanlarını Korumalıyız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cadde mağazalarının, AVM'lerin sermaye gücüne ve haksız rekabetine dayanamayarak yok olduklarını belirterek, "Kültürümüzün, tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, cadde mağazalarının tekrar eski günlerine dönmek için çabaladığını kaydetti.



Aynı dükkanda yıllarca esnaflık yapanlara ait mağazaların, AVM'lerin sermaye gücüne ve haksız rekabetine dayanamayarak tek tek yok olduklarına işaret eden Palandöken, "Bazıları AVM'lere gitmek zorunda kaldı. Kültürümüzün, tarihimizin hatta yaşantımızın bir parçası olan esnaf dükkanlarını korumak gerekiyor. Eğer cadde mağazalarını geliştirirsek marka çıkarırız." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, esnaf ve sanatkarın haksız rekabet ortamından olumsuz etkilenmemesi için "Perakende Yasa Tasarısı"nın bir an evvel kanunlaşmasını istediklerini bildirerek, cadde mağazacılığının yok olmaya yüz tutmasının nedenlerinden birinin haksız rekabet ortamı olduğuna dikkati çekti.



Perakende sektörüne düzen getirilmediği sürece cadde mağazalarının nostaljik hikayelerle hatırlanacağının altını çizen Palandöken, "Zaman kaybedilmeden kuralların konulması lazım." ifadesini kullandı.