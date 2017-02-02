Eşmeli Tekvandocular Milli Takım Adına Yarışacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olan Eşmeli iki sporcu Türkshopen turnuvasında milli takım adına yarışacak.



Türkiye Tekvando Federasyonu Uşak Temsilcisi Melih Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Türkiye Tekvando Şampiyonasında yıldızlar erkek 45 kiloda üçüncü olan Eşme İmam Hatip Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi Ali Oktay ile yıldız kızlar 29 kiloda üçüncü olan Sıtkı Çetin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hatice Bengü Dağ'ın, 10-14 Şubat'ta Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkshopen Tekvando Turnuvasında milli takım adına yarışacaklarını söyledi.



Sporculara başarı dileyen Akman, ilde tekvandoyu geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.



Antrenör Ramazan Akçadağ da Oktay ve Dağ'ın milli takım adına yarışacak olmasının sevindirici olduğunu belirterek, iki sporcudan da derece beklediğini ifade etti.