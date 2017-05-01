Eşmeli Çocuklar "Harikalar Mutfağı" ile Eğlendi
Eşme'deki ilkokul öğrencileri, Eşme Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğunca sahnelenen "Harikalar Mutfağı" adlı çocuk oyunu izledi.
Eşme'deki ilkokul öğrencileri, Eşme Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğunca sahnelenen "Harikalar Mutfağı" adlı çocuk oyunu izledi.
Hatice Köklü'nün yönettiği tek perdelik çocuk oyunu "Harikalar Mutfağı", Eşme Kültür Merkezinde seyirciyle buluştu.
Oyunu büyük keyif alarak izleyen öğrenciler, alkışlarıyla memnuniyetlerini ifade etti.