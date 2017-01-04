Esmek Kadınlar Korosundan Yeni Yıla Merhaba Konseri

Birbirinden farklı meslek gruplarından 30 korist kadının bir araya gelerek oluşturduğu ESMEK Türk Müziği Kadınlar Topluluğu, Eskişehirlilere harika bir dinleti sunmaya hazırlanıyor.

Koro şefliğini Gönül Onar'ın gerçekleştireceği konser 8 Ocak Pazar günü saat 20.00'da Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Konser çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden koro şefi Gönül Onar, tamamı gönüllülerden oluşan kadınlar topluluğu olarak Eskişehirlilere müzik ziyafeti yaşatacaklarını ve tüm vatandaşları bu özel konsere beklediklerini ifade etti.