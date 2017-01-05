Eşme'den Haleplilere Yardım

Eşme ilçesinde toplanan 1 kamyon yardım malzemesi Halepli savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Eşme'de Halepli savaş mağdurlarına yönelik başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin yola çıkarılması için ilçe merkezinde uğurlama töreni düzenlendi.



Eşme Eğitim Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Tuğran Şen, Suriye'de milyonlarca kişinin yaşanan iç savaş nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, "Dünya seyrederken aziz milletimiz yaşanan insanlık dramının acılarına ortak oldu. Halepli mazlumların yanında olmak için halkımız elinden geldiği kadar yardımda bulundu. Toplanan 1 kamyon malzemeyi bugün uğurluyoruz." dedi.



Yardım kampanyasının sürdüğünü kaydeden Şen, vatandaşlara kampanyaya desteklerinin sürmesi için çağrıda bulundu.