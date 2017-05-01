Eşme'de Bisiklet Şenliği

Eşme ilçesinde bisiklet şenliği düzenlendi.



Eşme Kaymakamlığı ve Eşme Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet şenliğine ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 bisikletlinin katıldığı şenlik, Hasbiye Öztürk Doğa ve Kültür Parkı'nda sona erdi.



Eşme Kaymakamı Ozan Gazel yaptığı açıklamada, bisiklet şenliği benzeri organizasyonların sürekli yapılması gerektiğini söyledi.



Bisiklet kültürünün ilçede yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Gazel, "Vatandaşların sanal ortamlarda değil, gerçek ortamlarda hayatı yaşamalarını istiyoruz. Bu organizasyonu, herkesi sağlıklı yaşam için spora teşvik amacıyla düzledik. Bisiklet Şenliğine katılan vatandaşlar arasında yapacağımız çekilişle çeşitli hediyeler vereceğiz." dedi.



Etkinliğe katılanlar daha sonra toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.