ESMA-ÜL Hüsna Yıldırım'da Anlatıldı

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği, Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği'ne mensup 38 hat ve teship sanatçısı tarafından Allah'ın 99 isminin el emekleriyle yansıdığı 'Esma-ül Hüsna Sergisi ve Söyleşisi' katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Bursa eski İl Müftüsü Mehmet Emin Ay, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan, Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Şahin ve Hattat Ömer Yıldız'ın açılışını yaptığı sergide Allah'ın 99 ismi sanatseverlerle buluştu. 22 Ocak Pazar gününe kadar Barış Manço Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak sergi 09.00 – 21.00 saatleri arasında sanatseverleri bekliyor.

HER ADINDA AYRI RAHMET

Sergi açılışının ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan'ın yaptığı söyleşide Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Mahmut Şahin ve Hattat Ömer Yıldız, Esma-ül Hüsna'nın faziletleri ve anlamları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yalnızca 99 ismin değil, tüm isimlerin Allah'ın olduğunu ifade eden Prof. Kara, 99 ismin yalnızca insanları müsammaya taşıyan araç olduğunu ifade etti. Esma-ül Hüsna'nın Türk-İslam Edebiyatı'nda şairler ve yazarlar tarafından yer verdiği eserlerden örnekler veren Prof. Dr. Kemikli, insanın dünyada var oluş amacının Allah'ı tanımak ve zikretmek olduğunu dile getirdi. Hat sanatında Esma-ül Hüsna'nın önemine değinen Mahmut Şahin ve Hattat Ömer Yıldız, Allah'ın isimlerinin kaleme alınması ile birbirinden güzel eserlerin hayat bulduğunu söyledi.