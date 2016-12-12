Esma Recepova Hayatını Kaybetti! Esma Recepova Kimdir?

Esma Recepova hayatını kaybetti. Esma Recepova'nın biyografisi. Esma Recepova kimdir sorusunun cevabı haberimizde. Roman müziğinin önemli seslerinden Esma Recepova hayatını kaybetti. 'Roman Müziğinin Kraliçesi' olarak adlandırılan Makedonya'nın ünlü şarkıcı ve söz yazarı Esma Recepova dün sabah geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.73 yaşında hayata veda eden Esma Recepova, 2013 yılında Makedonya Cumhuriyeti'nin Milli Sanatçısı ödülüne layık görülmüştü. Esma Recepova'nın hayatı boyunca toplam 47 kimsesiz çocuğu baktığı ve çok sayıda yardım etkinliğine katıldığı biliniyor. Yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Recepova, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayatını kaybetti.

ESMA RECEPOVA KİMDİR?

Esma Recepova hayatını kaybetti. Esma Recepova Teodosievska dünyaca ünlü Makedon şarkıcı-şarkı yazarıdır. Eşi Stevo Teodosievski ile 30 ülkede 8000'den fazla konser vermiştir. Sanat hayatı boyunca 108 single, 20 albüm ve 6 filme imza atmıştır. Sanatçı kişiliğinin yanında dünyanın pek çok ülkesinde ırkçılığa karşı yapılan çalışmalara önderlik etmiştir. 48'ini evlat edindiği 52 çocuğu vardır. Ayrıca pek çok çocuğun daha bakımını üstlenmiştir. Recepova, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilen 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya'yı Vlatko Lozanoski ile birlikte Pred da se razdeni adlı şarkıyla temsil etmiştir.