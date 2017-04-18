İngiltere Esma Esed'i Vatandaşlıktan Çıkarmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan Muhafazakar Parti milletvekili Sarah Wollaston, Johnson'a, "Cani bir savaş suçlusunu desteklemekte Esma Esed'in oynadığı propaganda rolü dikkate alındığında, bu davranışın İngiliz vatandaşlığıyla bağdaşmadığı mesajını net bir şekilde verebilmemiz için sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ile Esma Esed'e ilişkin görüşmeleri konusunda parlamentoyu bilgilendirebilir mi?" sorusunu yöneltti.

"TIPKI KOCASI GİBİ İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE"

Wollaston'ın sorusu üzerine Johnson, "Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz ancak milletvekili arkadaşımın kaygılarını anlıyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Esma Esed de tıpkı kocası gibi İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyor." yanıtını verdi.

MİLLETVEKİLLERİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bazı İngiliz milletvekilleri, İçişleri Bakanı Amber Rudd'a bir mektup göndererek Esma Esed'in, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Mektupla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet İngiliz halkını koruma görevini olağanüstü bir ciddiyetle yapıyor. Tekil dosyaları tartışamayız ancak İçişleri Bakanı kamu yararı gördüğü durumlarda bireylerin İngiltere vatandaşlığını iptal edebilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Esma Esed, İngiltere'nin yaptırım listesinde Suriye bölümünde yer alan 238 isim arasında 39. sırada bulunuyor. Esma Esed listeye 26 Mart 2016'da alınmıştı.

Londra'da doğup büyüyen Esma Esed'in hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.