Eşlerini Kaybeden Suriyeli Kadınlara İş

Suriyeli kimya mühendisi Vefa Hayrullah, Türkiye'de mesleğini yapamayınca çareyi iki hayır derneğin desteğiyle açtığı konfeksiyon atölyesinde buldu. Atölyede müdür olarak çalışan Vefa Hayrullah, eşini kaybetmiş 22 kadına da istihdam sağladı.



Suriye'deki iç savaştan dolayı 4,5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli kimya mühendisi Vefa Hayrullah, mesleğini yapacak bir iş bulamayınca uzun süre sabırla bekledi.



Yaklaşık bir yıl önce de Kuveyt Rahma Hayır Derneği'nin desteği ve Şam Hayır Derneği'nin organizasyonuyla 200 metrekarelik bir iş yeri kiralayarak konfeksiyon işine başladı. Atölyede müdür olarak çalışan Vefa Hayrullah, eşini kaybetmiş 22 kadına da istihdam sağladı.



Konfeksiyon için gerekli donanımın Kuveyt Hayır Derneği tarafından sağlandığını söyleyen Hayrullah, çoğunun eşi iç savaş sırasında ölen kadınları bularak çalışmaya başladıklarını belirterek, "Kimya mühendisiyim, 4,5 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geldim. Mesleğimle ilgili Türkiye'de iş bulamadım. Ne yapabilirim diye düşünürken Şam Hayır Derneği ile görüştüm. Kuveyt Hayır Derneği ile de iş birliği yaptım. Ellerinde mesleği olmayan eşleri savaş sırasında şehit olmuş Suriyeli kadınlarla görüşerek onlara iş imkanı sağladım. Hem meslek öğrendiler hem de elde ettiğimiz manto ve benzeri giysileri Suriye tarafına göndererek elde ettiğimiz gelirle onlara maaş vererek geçimlerine destek olduk. Bize bu konuda destek olan başta Türkiye olmak üzere Kuveyt ve Şam Hayır Derneği yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Atölyede çalışan Betül Sofi, Türkiye'ye 4 yıl önce geldiğini belirterek uzun süre iş aradığını ancak mesleği olmadığı için bulamadığını söyledi. Sofi, "Ailemizin geçimini sağlamak ve destek olmak zorundaydık. Meslekten de anlamıyorduk, yapılan teklifi değerlendirerek işe başladık kısa sürede mesleği öğrendik. İşimden çok memnunum. Aile bütçesine katkı sağlamak için çalışmak zorundayım. Buradan kazandığım parayla hem ev kirasına katkı sağlıyorum hem de çocuklarıma bakıyorum. Türkiye'de yaşamaya alıştık. Türkçe'yi az da olsa öğrendim. Rabbimden dileğim en kısa sürede savaş biter biz de ülkemize, evimize döneriz" dedi. - HATAY