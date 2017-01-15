Kadınlar flöre dünya klasmanında 56. sıraya yükselen milli eskrimci İrem Karamete, kariyer rekoru kırdı.
Cezayir'de düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda ana tabloya kalma başarısı gösteren İrem Karamete, Uluslararası Eskrim Federasyonunun internet sitesinden açıklanan dünya sıralamasında 56'ncılığa çıkarak kariyer klasman rekoruna ulaştı.
Türkiye adına 35 yıl sonra olimpiyatlara katılan ilk kadın eskrimci olmayı başaran milli sporcu, Dünya Kupası'nda çıktığı ana tablo ilk maçında dünya 9'uncusu Güney Koreli rakibine 15-2 yenilerek elendi.
Eskrimde İrem Karamete'den Klasman Rekoru
Kadınlar flöre dünya klasmanında 56. sıraya yükselen milli eskrimci İrem Karamete, kariyer rekoru kırdı.
Kadınlar flöre dünya klasmanında 56. sıraya yükselen milli eskrimci İrem Karamete, kariyer rekoru kırdı.
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