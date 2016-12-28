Rating savaşı bu hafta daha kızıştı:

Geçtiğimiz hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu rating savaşını hem total hem de AB grubunda kazanmıştı, fakat bu hafta işler değişti...

ANNE ARADAKİ FARKI KAPATTI!

Geçtiğimiz hafta hem total hem de AB grubunda 2. sıraya gerileyen ve zirveyi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kaptıran Anne bu hafta farkı kapattı ve AB grubunda liderlik koltuğuna yeniden oturdu...

Total grubunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 10.46 rating 23 share ile zirvede. Anne ise hemen ardından gelerek 10.16 rating 22 share ile 2. sırada bulunuyor. AB grubunda ise ilk sırada Anne var. Anne 11.03 rating 25 share ile bu grubun zirvesinde bulunuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise 8.59 rating 19 share ile 2. sıraya yerleşerek bu hafta liderlik koltuğunu Anne'ye devretmiş.

ANNE VE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SAVAŞI NEREYE GİDECEK?

İki dizinin aldığı rating payı bir hayli yüksek! Total grubunda 20.62 rating, AB grubunda ise 19.62 rating. Yani Anne ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın aldığı oranlar dudak uçuklatıyor, dolayısıyla rakipleri nefes alamıyor. Magazinn.com'un haberine göre iki dizinin kıyasıya kapışması şüphesiz önümüzdeki haftalarda da sürecek. Anne'nin AB grubunda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ise total grubunda zirveyi bırakmaya niyeti yok. Ama sürprizlere hazır olmak lazım...

KİM NE DERSE DESİN KANAL D'NİN HAYAT ŞARKISI DİZİSİ İYİ DİRENİYOR!

Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı zor bir rating savaşında...

Burcu Biricik, Birkan Sokullu gibi isimleri kadrosunda barındıran Hayat Şarkısı girdiği rating mücadelesinde ayakta kalmasını biliyor. Dün Hayat Şarkısı totalde 4.11 rating 9 share ile 13. olurken, AB'de ise 5.47 rating 13 share ile 5. sırada.

Dizi geçtiğimiz haftaya kıyasla totalde yerinde sayarken, AB grubunda hem rating-share'lerinde hem de sıralamada yükselmeyi başarmış..

Hayat Şarkısı'nın verdiği rating savaşı diğerlerine benzemiyor. Çünkü karşısında Anne ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi rating pastasının çoğunu hanesine yazdıran iyi dizi var. Magazinn.com'un haberine göre bu küçümsenecek cinsten değil. İki dizinin aldığı rating payı bir hayli yüksek! Anne ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın aldığı oranlar dudak uçuklatıyor: Total grubunda 20.62 rating, AB grubunda ise 19.62 rating...

Haftanın diğer günleri baskın 1 yapım (Çarşamba Diriliş Ertuğrul gibi) ortaya çıkarken, Salı günleri 2 dizinin aldığı rating payı çok yüksek. Bunun dezavantıjını tabii ki aynı kuşakta yayınlanan (Hayat Şarkısı v.s) diğer diziler görüyor. Bu savaştan galip çıkmak ne kadar zorsa, aralarına girmeye çalışıp ayakta kalabilmek de bir o kadar güç. Bunu başaran Hayat Şarkısı kanalını ne kadar tatmin eder bilinmez ama en azından günü kurtarıyor, bunu görmemezlikten gelmek yanlış olur...