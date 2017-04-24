'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu

Ünlü türkücü Zara, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Zara, dizide Gönül karakterine can verecek.

ÇOK AZ OYUNCULUK YAPAN ZARA'NIN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Ünlü türkücünün diziye dahil olduğunu duyan herkes, Zara'nın performansının nasıl olacağını merak etti. Zara, yarınki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.



