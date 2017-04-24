'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu
Salı günlerinin reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz bir isim katıldı. Ünlü türkücü Zara, artık dizide rol alacak.
Ünlü türkücü Zara, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Zara, dizide Gönül karakterine can verecek.
ÇOK AZ OYUNCULUK YAPAN ZARA'NIN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR
Ünlü türkücünün diziye dahil olduğunu duyan herkes, Zara'nın performansının nasıl olacağını merak etti. Zara, yarınki bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
sponsored ads