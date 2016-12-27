Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm Suzi geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölümde Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölümüyle ekranlara geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümde Gülmezler belası nihayete ermiş sıra ardındakilere gelmiştir. Hızır, Salih Gülmez'in bahsettiği zincirin diğer halkalarına ulaşmak için kolları sıvar. CIA ile pazarlık yapmak üzere masaya oturan Hızır'ın planları yeni düşmanlıklara neden olacaktır. Kaderinden köşe bucak kaçmaya çalışan Özkan'ı arkasındaki güçler de gözden çıkarmıştır. Yaşamak için son şansı saf değiştirerek elindeki belgeleri Ünal Kaplan'la paylaşmaktır. Hızır için ise Özkan'ın hayatta kalması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Çakırbeyli hanesi yaşanan hareketli günlerin ardından bir nebze durulmuştur. Bir çocuğunun daha ortaya çıkmasından sonra Hızır'ı evde görmek istemeyen Meryem özlemine yenik düşecek ve geri adım atacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HİKAYESİ

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir… Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...







