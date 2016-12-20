Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. Bölüm Hızır Kolları Sıvar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümünde neler olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümde Gülmezler belası nihayete ermiş sıra ardındakilere gelmiştir. Hızır, Salih Gülmez'in bahsettiği zincirin diğer halkalarına ulaşmak için kolları sıvar. CIA ile pazarlık yapmak üzere masaya oturan Hızır'ın planları yeni düşmanlıklara neden olacaktır. Kaderinden köşe bucak kaçmaya çalışan Özkan'ı arkasındaki güçler de gözden çıkarmıştır. Yaşamak için son şansı saf değiştirerek elindeki belgeleri Ünal Kaplan'la paylaşmaktır. Hızır için ise Özkan'ın hayatta kalması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Çakırbeyli hanesi yaşanan hareketli günlerin ardından bir nebze durulmuştur. Bir çocuğunun daha ortaya çıkmasından sonra Hızır'ı evde görmek istemeyen Meryem özlemine yenik düşecek ve geri adım atacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. bölümünde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 51. bölümde Özkan ve Taner'in Zeyno üzerinden çevirdiği tehlikeli oyunda sona gelinmiştir. Hızır Ali olaylara müdahalesiyle gerçek bir Çakırbeyli olduğunu bir kez daha kanıtlar. Hızır çocuklarının geleceğinden endişe duymaktadır. Davut'a oğlu için yaptıklarından dolayı minnettardır ve yakınlarını koruyabilmek adına büyük bir aile olmaları gerektiğinin farkındadır. Meryem ve Ceylan da bu ailenin bir parçasıdır. Enver nihayet intikam arzusuyla yanıp tutuşan İlyas'ın kucağına düşmüştür. Ölümü ise hiç kolay olmayacaktır. Oğlunu geri isteyen Salih Gülmez, Hızır'la pazarlık yapma peşindedir. Hızır ise bunun bir oyun olduğunun farkındadır ve vereceği karşılık Gülmezler için felaket olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HİKAYESİ

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir… Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...









