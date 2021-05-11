Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! EDHO 194. Bölüm full HD izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 194. bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 194. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 194. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, ailesini koruma altına alıyor;

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

EDHO SON BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Hedefte sen varsın sen!''

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

EDHO CANLI İZLE ATV!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 194. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!