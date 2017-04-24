Eskişehirsporlu Taraftarlar, Sivasspor Maçında Stadı Ağzına Kadar Doldurdu
Eskişehirsporlu taraftarlar, Süper Lig ekiplerine nazire yaparcasına Sivasspor maçında tribünleri ağzına kadar doldurdu, yaptıkları koreografiyle beğeni topladı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Eskişehirspor-Sivasspor maçına, ev sahibi ekibin şampiyonluk koreografisi damga vurdu.
TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR
Süper Lig ekiplerinin seyirci sıkıntısı çektiği bu günlerde Eskişehirsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken koreografide, TFF 1. Lig bayrağının yanından yola çıkan takım otobüsü, Süper Lig bayrağının yanına ilerledi.
MAÇ 2-2 BİTTİ
Öte yandan 4 gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.
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