Eskişehirsporlu Taraftarlar, Sivasspor Maçında Stadı Ağzına Kadar Doldurdu

Eskişehirsporlu taraftarlar, Süper Lig ekiplerine nazire yaparcasına Sivasspor maçında tribünleri ağzına kadar doldurdu, yaptıkları koreografiyle beğeni topladı.

Eskişehirsporlu Taraftarlar, Sivasspor Maçında Stadı Ağzına Kadar Doldurdu

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Eskişehirspor-Sivasspor maçına, ev sahibi ekibin şampiyonluk koreografisi damga vurdu.

TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Süper Lig ekiplerinin seyirci sıkıntısı çektiği bu günlerde Eskişehirsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken koreografide, TFF 1. Lig bayrağının yanından yola çıkan takım otobüsü, Süper Lig bayrağının yanına ilerledi.

MAÇ 2-2 BİTTİ

Öte yandan 4 gole sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

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