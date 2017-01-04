Eskişehirsporlu Oyuncuların Havuzda Kuvvet Çalışması

Eskişehirsporlu oyuncular, Antalya Belek’te yaptıkları kampın 7. gününde havuzda kuvvet çalışması yaptı.

Eskişehirsporlu Oyuncuların Havuzda Kuvvet Çalışması

Eskişehirsporlu oyuncular, Antalya Belek'te yaptıkları kampın 7. gününde havuzda kuvvet çalışması yaptı.

Güne havuzda kuvvet çalışması ile başlayan Eskişehirsporlu oyuncular, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren antrenman sonrası futbolcular, akşam saatlerinde yapacakları çalışmalar ile hazırlıklarına devam edecekler. - ESKİŞEHİR

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