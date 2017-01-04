Eskişehirsporlu oyuncular, Antalya Belek'te yaptıkları kampın 7. gününde havuzda kuvvet çalışması yaptı.
Güne havuzda kuvvet çalışması ile başlayan Eskişehirsporlu oyuncular, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren antrenman sonrası futbolcular, akşam saatlerinde yapacakları çalışmalar ile hazırlıklarına devam edecekler. - ESKİŞEHİR
Eskişehirsporlu Oyuncuların Havuzda Kuvvet Çalışması
Eskişehirsporlu oyuncular, Antalya Belek’te yaptıkları kampın 7. gününde havuzda kuvvet çalışması yaptı.
Eskişehirsporlu oyuncular, Antalya Belek'te yaptıkları kampın 7. gününde havuzda kuvvet çalışması yaptı.
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