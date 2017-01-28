Eskişehirsporlu Futbolculardan Anlamlı Ziyaret

Eskişehirsporlu futbolcular Bruno Mezenga ve Ruud Boffin, 15 Ocak'ta donan Porsuk Çayı'nda bisiklete binerken buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşüp boğulan 12 yaşındaki Ali Cantürk ve 13 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.



Kaleci antrenörü Mehmet Tezcan ve tesislerden sorumlu asbaşkan Yasin Özkaya'nın da eşlik ettiği futbolcular, önce Batuhan Gürdoğan'ın ailesinin yaşadığı eve gitti.



Eskişehirsporlu futbolcular, baba Hasan, annesi Mürüvvet ve ablası Gizem Gürdoğan ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.



Baba Hasan Gürdoğan, oğlunun koyu Eskişehirspor taraftarı olduğunu vurgulayarak, "Oğlum, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ve futbolculara üzerilerinde isimleri bulunan bileklikler yapmıştı. Bu bileklikleri kendilerine vermeyi planlıyordu ama nasip olmadı." dedi.



Futbolculara oğlunun odasını gösteren baba Hasan Gürdoğan, misafirlerine üzerinde oğlu Batuhan'ın fotoğrafının bulunduğu anahtarlıklardan hediye etti.



Eskişehirspor heyeti daha sonra 12 yaşındaki Ali Cantürk'ün ailesiyle bir araya geldi. Baba Ali Sait Cantürk'e başsağlığı dileyen asbaşkan Yasin Özkaya, Eskişehirspor kapılarının aileye her zaman açık olduğunu dile getirdi.