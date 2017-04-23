Eskişehirspor'un Efsanelerini Stada Emektar Otobüs Taşıdı

Eskişehirspor'un 26 EC 910 plakalı emektar otobüsü efsane isimleri Sivasspor karşılaşmasına taşıdı.



Süper Lig'de ve 2. Lig'de yıllarca kırmızı-siyahlı futbolcuları stada ve deplasmana taşıyan Efsane Eskişehirspor'un tarihi otobüsü 26 EC 910, futbolculuk zamanında efsane otobüsü kullanan tüm futbolcuları bir araya getirdi. Eskişehirspor sevdalısı Mehmet Şimşek ile Mesut Şimşek'in organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte buluşan efsane isimler Kırmızı Şimşekler'in bir üst lige çıkma yolundaki önemli maçlarından Sivasspor karşılaşmasına taşıdı. Öğle saatlerinde bir lokantada buluşan efsane isimler, hem arkadaşlarıyla hem de yıllarca kendilerini taşıyan otobüsle özlem giderdi. Bazı isimler otobüsteki anılarını arkadaşlarıyla paylaşırken, bazıları da eski günleri hatırlayıp gözyaşı döktü. Nostaljik otobüsle stada giriş yapan efsane isimleri, Eskişehirspor taraftarı da tezahüratlarla karşıladı. - ESKİŞEHİR