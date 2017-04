Eskişehirspor-Sivasspor maçının ardından



ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Sivasspor ile 2-2 berabe kaldığı maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



DENİZLİ HEDEFİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ



Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de, süper Lig hedeflerinde hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını ifade eden Denizli karşılaşmayı şöyle değerlendirdi



Şehir olarak, takım olarak beklentilerimizin yüksek olduğu maçtı. Bunu da iki defa ele geçirdik. Fakat öyle bitiremedik. Tabloda bizim adımıza çok fazla üzülecek bir şey asla yok. Hedefimizde değişen hiçbir şey yok. Şu anda bizden çok daha fazla düşünmesi gereken fazla sayıda takım var. Biz Eskişehirspor olarak herhangi bir şekilde bir olumsuz bir düşünce içerisinde değiliz, olmamıza da neden yok. Bir hedef koymuştuk. O hedefi mutlaka bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ligde en az düşünmesi gereken takım varsa önündeki maçları o biziz. Yolumuza devam edeceğiz, hedefimize de mutlaka ulaşacağız.



AYBABA BERABERLİĞİ SAĞLAMAK BAŞARI



Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşmada iki kez yenik duruma düşmelerine karşılaşmayı 2-2 tamamladıklarını belirtti. Aybaba şöyle konuştu



Her şeyin hakkını verelim arkadaşlar. İnanılmaz futbol şehri, inanılmaz ambiyans, futbolcu oynamak istiyor, teknik adam daha iyi takımı oynatmak istiyor, hakem daha iyi oynatmak istiyor. Bugün gerçekten oyuncularım müthiş bir performans gösterdiler. Çok iyi bir maçtı bizim için. Eğer son dokunuşlarda biraz becerimiz olsaydı bizim tehimize çok farklı bitebilirdi bu maç. Ama, futbol bu. İki kez geriye düştük. Tekrar beraberliği sağlamak da bizim için bir başarı diye gözüküyor. Her hafta hesap yapılacak. Her hafta yeni bir plan yapılacak. Önümüzde 5 tane maçımız kaldı. Hepsi de birbirinden önemli. Her takımın öyle. Yalnız oyuncularımın bugünkü inanılmaz hırsı, isteği bana bu işin sonunu mutlu sonla bitireceğiz gibi hissettirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarları kutluyorum. İnanılmaz seyirci topluluğu. Eskişehirspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim.