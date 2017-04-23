- Eskişehirspor, Sivasspor'a diş geçiremedi



ESKİŞEHİR - TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren karşılaşma sonrası Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bir hedef koymuştuk, o hedefi mutlaka bulacağız" dedi.

TFF 1. Lig'de üst sıraları ilgilendiren Eskişehirspor-Sivasspor mücadelesinin kazananı çıkmadı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Şehir ve takım olarak beklentilerimizin yüksek olduğu bir maçtı. Bunu da 2 defa ele geçirdik. Fakat öyle bitiremedik. Bu tabloda bizim adımıza çok fazla üzülecek bir şey asla yok. Hedefimizde değişen hiçbir şey yok. Şu anda bizden çok daha fazla düşünmesi gereken fazla sayıda takım var. Biz Eskişehirspor olarak herhangi bir şekilde bir olumsuz düşünce içerisinde değiliz, olmamıza da neden yok. Bir hedef koymuştuk, o hedefi mutlaka bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ligde önündeki maçları en az düşünmesi gereken bir takım varsa, o biziz. Bunu bütün Eskişehir bilsin. Yolumuza devam edeceğiz, hedefimize de mutlaka ulaşacağız" şeklinde konuştu.