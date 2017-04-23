Eskişehirspor-Sivasspor: 2-2
STAT: Eskişehir Yeni StadyumHAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Süleyman Özay (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Tarık Çamdal (xx)- Kaan (xx)(Dk.46 Meye xxx), Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Süleyman Özay (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Hakan Çinemre (xxx), Tarık Çamdal (xx)- Kaan (xx)(Dk.46 Meye xxx), Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.81 Ramazan), Hürriyet (xxx), Uğur (xx), Erkan Zengin (xxx), Semih Şentürk (xxx)(Dk.74 Ofoedu xx)
SİVASSPOR: Tolgahan (xxx)- Rıdvan (xxx), Boye (xxx), İbrahim (xxx), Galip (xxx), Leandrinho (xxx), Gökhan (xx)(Dk.88 Ahmet), Hakan (xxx), Yiğit (xx)(Dk.79 Kerim xx), Emre (xxx), Burhan (xx)(Dk.70 Ergin xx)
GOLLER: Dk.30 Semih Şentürk, Dk.71 Meye (Eskişehirspor), Dk.64 Boye, Dk.81 (kendi kalesine) Uğur (Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+2 Tarık Çamdal (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk, (Eskişehirspor). Boye, Emre (Sivasspor)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Eskişehirspor kendi sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
13'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında yakın mesafeden Yiğit vurdu kaleci Boffin gole izin vermedi.
17'nci dakikada Kaan'ın ortasında Erkan Zengin sert vurdu top kaleci Tolgahan'da kaldı.
19'uncu dakikada Boye'nin pasında Hakan'ın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.
30'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağından Hakan Çinemre'nin sağdan ortasında Semih Şentürk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
44'üncü dakikada Erkan Zengin'in pasına Uğur'un sert şutunda top üsten auta çıktı.
64'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza alanında oluşan karambolda Boye topu filelere gönderdi: 1-1.
71'inci dakikada Erkan Zengin'in kullandığı köşe atışından gelen topu Meye kafayla ağlara bıraktı: 2-1.
81'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Leandrinho, topu ceza alanına ortaladı, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Uğur ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-2.
90+2'nci dakikada rakibine sert giren Eskişehirsporlu Tarık Çamdal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dtışı kaldı.
Maç 2-2 bitti.
- Eskişehir