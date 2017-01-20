Eskişehirspor Liderliğini Sürdürmek İstiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Rıza Zeydan, ligin 18. haftasında, yarın yapacakları Balıkesirspor maçını kazanıp, liderliklerini sürdüreceklerini söyledi.



Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunun ikinci yarısına 3-0'lık Altınorduspor maçı galibiyetiyle başladıklarını, bu moralle sezonu iyi bitirmek istediklerini belirtti.



Yarın sahalarında Balıkesirspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Zeydan, şöyle konuştu:



"Altınorduspor maçında gösterdiğimiz performansın daha iyisini göstereceğiz. Balıkesirspor maçını kazanıp, liderliğimizi sürdüreceğiz. Büyük ve efsane taraftarımız bizi her zamanki gibi destekleyecektir. Birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var. Taraftarımız bizi asla yalnız bırakmasın. Onların verdiği güçle her geçen gün daha iyi olacağız. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eskişehirspor, hak ettiği Süper Lig'deki yerini gelecek sezon alacaktır."