Eskişehirspor Farklı Kazandı!
Mersin İdmanyurdu, zirve mücadelesi veren Eskişehirspor'u konuk etti! 90 dakika sonunda Eskişehirspor, son sıradaki rakibini 4-0 yendi! İşte Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maçının detayları...
Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı! TFF 1. Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor, son sıradaki Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor, 90 dakika sonunda Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup etmeyi başardı. Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maçının özetini ve gollerini TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada ve 55. dakikada Hasan Hüseyin, 48. dakikada ve 77. dakikada Bruno Mezenga kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Eskişehirspor ligde puanını 52'ye çıkarırken, Mersin İdmanyurdu 25 puanla son sırada kaldı.
Gelecek hafta Mersin İdmanyurdu deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Esjişehirspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.
Kaynak: Sporx.com