Eskişehirspor'dan İlhan Cavcav İçin Başsağlığı Mesajı

Eskişehirspor, Gençlerbirliği'nin vefat eden Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayınladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, vefat haberinin büyük bir üzüntü ile öğrenildiği aktarıldı. Gençlerbirliği başta olmak üzere Türk sporuna başsağlığı dilenen mesajda, "Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Duayen Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diler, başta Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR