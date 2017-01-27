Eskişehirspor'da Tek Hedef 3 Puan

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da, ligin 19. haftasında deplasmanda yapacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.



Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Alpay Özalan, ligin 19. haftasında Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılayacaklarını hatırlatarak, rakibin ligin iyi takımlarından olduğunu vurguladı.



Süper Lig'e çıkma hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan Özalan, "Şanlıurfaspor karşısında kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımız bu bilinçte. Sezon sonuna kadar liderliği bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. İnşallah Allah bize sezon sonunda hayırlısını verir." ifadelerini kullandı.



"Süper Lig'de teknik direktörlük yapacağım"



Özalan, bir gazetecinin "Süper Lig takımlarından teknik direktörlük teklifleri aldınız mı?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:



"Eskişehirspor'da başarılı işler yaptığıma inanıyorum. Bunu oyuncularım sayesinde yaptım. Yaklaşık 7 aylık teknik direktörlük kariyerimde, herkesin risk olarak baktığı, tecrübemi değerlendirdiği dönemde, oyuncu arkadaşlarımın sayesinde takımı lider yaptım. Süper Lig'den 3 takım teknik direktörlük için teklif yaptı. Bu onur verici bir şey. Eskişehirspor'dan başka bir kulübe gitme gibi bir düşüncem yok. Süper Lig'de teknik direktörlüğü seneye Eskişehirspor'un başında yapacağım. Avrupa kupalarına giden bir Eskişehirspor'un başında olacağım. Her zaman koyduğum hedefleri başardım. Bundan sonra da başaracağım."



Eskişehirsporlu futbolcu Hakan Çinemre ise geçen hafta yaptıkları Balıkesirspor maçının 70. dakikasından sonra kopukluklar yaşadıklarını ancak kötü zamanda galip gelmesini başardıklarını belirtti.



Çinemre, galibiyet serisi için bu hafta deplasmanda yapacakları Şanlıurfaspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi.



Öte yandan, kırmızı-siyahlı futbolcular, 30 Ocak Pazartesi oynayacakları Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik ağırlıklı maçla tamamlandı.