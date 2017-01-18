Eskişehirspor, Balıkesirspor Maçına Hazırlanıyor

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, siyah-kırmızılı takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özalan, geçen hafta 3-0 galip geldikleri Altınordu maçını seyirci desteği ve iyi oyunla kazandıklarını bildirdi.



Siyah-kırmızılı takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayan Özalan, şöyle konuştu:



"Altınordu maçının ardından liderlik koltuğuna oturduk. Liderlik koltuğuna oturmakta bir hafta geç kaldık. Sezon sonuna kadar liderlikte kalmak istiyoruz. Bu hafta sahamızda, iyi bir rakip olan Balıkesirspor'a karşı oynayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Rakibin ismi, cismi önemli değil, her maçta bir önceki karşılaşmadan daha fazla mücadele etmeliyiz. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak."



Alpay Özalan, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Altınordu maçı sonrası arayıp tebrik ettiğini hatırlatması üzerine, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola ve spora düşkünlüğünü herkes biliyor. Özellikle de TFF 1. Lig'e çok daha fazla önem veriyor. Kendisi beni ikinci kez aradı. Altınordu maçında oyuncularımın mücadelesini tebrik ederek, bu yeni muhteşem stadımız hakkında görüşlerini belirtti. Karşılıklı konuştuk. Son derece gurur duydum ve mutlu oldum."



A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının Eskişehir'de yapılacağının hatırlatılması üzerine de Özalan, "Teknik direktörlüğünü yaptığım bir takımın stadında maç oynanması çok farklı bir duygu. Milli takımın formasını en fazla terleten oyunculardan olmam da beni farklı duygular içerisine sokuyor. Bu stat milli takımımıza inşallah uğurlu gelir." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan siyah-kırmızılı futbolcular, 21 Ocak'ta oynayacakları Balıkesirspor maçı hazırlıkları kapsamında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, taktik maçın ardından antrenmanı tamamladı.



Tedavileri devam eden futbolcular Tarık Çamdal ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koştu.