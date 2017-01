Eskişehirspor - Altınordu maçının ardından



Eskişehirspor'un kendi sahasında Altınordu'yu 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirdi.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Eroğlu maçla ilgili şu değerlendirmede bulundu



Bugün gerçekten stat ve seyirci atmosferi futbol oynamaya çok uygundu. Bu şehir gerçekten bunu hak ediyor. Maça gelince, aslında kazanmaya geldiğimiz bir deplasmandı. Maça iyide başladık. Maçın ilk dakikalarında sonuçlandırmayı ya da vuruşla birleştirebilseydik belki bir iki farkla öne geçebilirdik. Ama bunu yapamadık. Karşında deneyimli bir oyuncu grubu var. Onlar yakaladı mı atabiliyorlar. Tabii ki bence maçın kırılma anı penaltıydı. Penaltıdan sonra Eskişehir'in lehine döndü maç. Ama buna rağmen önde oynayan bir takım vardı karşımızda. Yinede değerlendirme fırsatımız vardı. Ama biz yinede kendi oyunumuzu oynayabilseydik buradan da galibiyetle ayrılabilirdik. Ama bir türlü o savunmaların arkasını değerlendiremedik. Belki koşu yaptık ama top atamadık. Hızlı attık buda belki maçın skorunu etkiledi. Rakibi tebrik ediyorum. Maç 3-0 bitti. Bizim de beklemediğimiz bir skordu.



Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, Altınordu galibiyeti ile lider olduklarını belirtti. Futbolcuları ve taraftarlarını tebrik eden Tezcan şunları söyledi



Daha önce olması gereken liderlik bugün oldu. 3 hafta ara verdikten sonra yapılan bu maçlar her takım için zordu. Karşındaki takım Altınordu gibi genç, dinamik, kontratağa iyi çıkan bir takım olduğu zaman bizim için daha da zor oldu. İkinci yarı oyuna biraz daha konsantre olduk. Daha iyi pas yaptık. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Biz liderliğimizi sezon sonunda şampiyon olarak bitirip süper lige çıkmak istiyoruz. Futbolcu arkadaşları tebrik ederiz. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan 20, 25 bin taraftar gurubumuza çok teşekkür ederiz.