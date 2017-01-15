STAT: Yeni Stat
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Gökmen Olgaç (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Uğur İnceman (xxx), Kaan (xxx)- Erkan Zengin (xxx) (Dk.81 Bilal), Ofoedu (xxx)(Dk.76 Murat Uçar xx), Hürriyet (xxx), Ramazan (xxx) - Hasan Hüseyin (xxx)(Dk.88 Hakan Çinemre), Bruno (xxx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Yusuf Acer (xx), Uğur (x), Yusuf Yalçın (x)(Dk.32 Seydi xx), Abdülkadir (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Serkan (xx), Arif (xx), Sertaç (xx)(Dk.69 Fatih xx), Barış (x)(Dk.46 Alican xx), Erdoğan (xx)
GOLLER: Dk.20 (penaltı) Erkan Zengin, Dk.65 Bruno, Dk.77 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Akaminko (Eskişehirspor), Yusuf Abdioğlu, Alican (Altınordu)
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Eskişehirspor, kendi sahasında Altınordu'yu 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.
12'nci dakikada Uğur'un pasında Arif müsait durumda topu auta attı.
20'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza alanı içerisinde Yusuf Abidoğlu ceza alanında Hürriyet'e yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin penaltıyı gole çevirdi: 1-0.
28'inci dakikada Ofoedu'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa Erkan Zengin dokundu kaleci golde izin vermedi.
65'inci dakikada Dorukhan'ın ortasında Bruno gelişine vurdu, top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 2-0.
77'nci dakikada Murat Uçar'ın pasında Hasan Hüseyin takımını üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
Maç Eskişehirspor'un 3-0 galibiyetiyle bitti.
- Eskişehir
Eskişehirspor-Altınordu: 3-0
STAT: Yeni StatHAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Gökmen Olgaç (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx)- Dorukhan (xxx), Akaminko (xxx), Uğur İnceman (xxx), Kaan (xxx)- Erkan Zengin (xxx) (Dk.81 Bilal), Ofoedu (xxx)(Dk.
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