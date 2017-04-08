Eskişehirspor - Adana Demirspor maçının ardından



Eskişehirspor'un kendi sahasında Adana Demirspor'a 4-2 yenildiği maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşılaşma ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi Bugün hata yapma günümüzdü. Bu hataları yaptık. Esasında oyuna iyi başladık. Olabilecek pozisyonları yarattık olmadı. Bu mağlubiyet bizim hesaplarımızı bir veya iki hafta geciktirir, onun dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bizim adımıza yaşanmış kötü bir gün oldu. Ama düşüncemizden herhangi bir sapma asla olmayacaktır. Yaptığımız hesaplar belki bir iki hafta şaşar. Tabloyu önümüzde çok net görüyoruz. Bu hataları da bundan sonra yapmamak için tüm çabamızla çalışacağız. Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Çağdaş Mavioğlu da galibiyete sevindikleri belirtti. Mavioğlu şöyle konuştu Geçen haftaki söylemimizde de aynısını söyledik. İyi oynuyoruz, bir türlü 3 puana yansıtamıyoruz diyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda da galibiyete yakındık. Bugün, her zaman olduğu gibi gene inanıyorduk pozisyon bulacağımıza, pozisyon vermeyeceğimize. Nitekim 2-0 öndeyken 2-2'ye geldi maç. Fakat gene bir inanç ve direnç göstererek maçı 3-2'ye 4-2'ye getirme becerisini bu karakterli oyuncular, bu hırslı oyuncular gösterdi. Ayrıca bugünlerde yani, yaşadığımız bu talihsiz günlerde diyeyim, bizi yalnız bırakmayan taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Oyuncular, teknik heyet, yönetim hep beraber teşekkür ediyoruz. Başkanımız rahatsızdı. Kendisi de burada olsaydı bu heyecanı bizimle beraber yaşamak isterdi. Kendisine de geçmiş olsun acil şifalar diliyor.