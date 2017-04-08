Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-4
STAT: Eskişehir Yeni StadyumHAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Cumhur Altay (xx), Bahtiyar Birinci (xx)ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil Ahmet (xx), Hakan Çinemre (xx), Aykut (xx), Bilal Aziz (xx) (Dk.85 Murat Uçar), Hasan Hüseyin (xx), Hürriyet (xx), Dorukhan (xx), Ofoedu (xx) (Dk.
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Cumhur Altay (xx), Bahtiyar Birinci (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil Ahmet (xx), Hakan Çinemre (xx), Aykut (xx), Bilal Aziz (xx) (Dk.85 Murat Uçar), Hasan Hüseyin (xx), Hürriyet (xx), Dorukhan (xx), Ofoedu (xx) (Dk.46 Kaan xx), Erkan Zengin (xx), Bruno (xx) (Dk.46 Semih Şentürk xx)
ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (xxx)- Göksu (xxx), Raspopovic (xxx), Serkan (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx), Servan (xxx), Alican (xxxx), Mustafa (xxx) (Dk.74 Sercan xx), Leroy (xxx)(Dk.83 Tiago), Pote (xxxx) (Dk.90 Berat)
GOLLER: Dk.53 Kaan, Dk.67 Semih Şentürk (Eskişehirspor). Dk.26, Dk.52, Dk.90 Pote, Dk.73 Alican (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet, Bilal Aziz, Semih Şentürk (Eskişehirspor). Fevzi (Adana Demirspor)
TÜRKİYE 1'inci Futbol Ligi'nde Eskişehirspor, seyircisi önünde Adana Demirspor'a 4-2 yenildi.
26'ncı dakikada Alican'ın uzun pasında Pote soldan ceza alanına girdi, savunmayı çalımlayıp kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
31'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin'in sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
35'inci dakikada Hürriyet'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Fevzi son anda kornere çeldi.
43'üncü dakikada Leroy sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunda top az farkla auta çıktı.
44'üncü dakikada Leroy'ın pasında Mehmet'in şutu yandan auta gitti.
47'nci dakikada Kamil Ahmet'in pasında Erkan Zengin'in sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
52'nci dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe atışından gelen topu Pote kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
53'üncü dakikada Eskişehirspor atağında Bilal Aziz'in ortasında Kaan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
67'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Semih Şentürk topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
73'üncü dakikada Mustafa'nın pasında ceza alanında topla buluşan Alican takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-3.
80'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin'in sert şutunu kaleci Fevzi kornere çeldi.
90'ıncı dakikada Tiago'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ponte kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü kaydetti: 2-4.
Maç konuk takım Adana Demirspor'un 4-2 galibiyeti ile bitti.
- Eskişehir