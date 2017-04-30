Eskişehirspor'a Destek İçin İmza Günü Düzenlendi
- Eskişehirspor'a destek için imza günü düzenlendiESKİŞEHİR - Eskişehirspor Kulübü tarafından çıkarılan dergiye destek, taraftarı futbolcularla buluşturmak ve takıma moral kazandırmak için düzenlenen imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
- Eskişehirspor'a destek için imza günü düzenlendi
ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Kulübü tarafından çıkarılan dergiye destek, taraftarı futbolcularla buluşturmak ve takıma moral kazandırmak için düzenlenen imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Espark AVM önünde düzenlen Eskişehispor Dergisi imza gününde, Bando Es ES bir gösteri yaptı. Taraftarlar meşale yakarken, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Uzun kuyrukların oluştuğu imza kampanyasında, Eskişehir Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolcular Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Semih Şentürk, Ruud Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, taraftarların aldığı Eskişehir Dergisi'ni ve formaları imzaladı. Dergi satın alan ilk 500 kişiye Mithat Körler'in Eskişehirspor için hazırladığı son CD'si hediye edildi.