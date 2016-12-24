Eskişehirli Ülkücüler İstişari Yemeğinde Buluştu

Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen istişari yemeğinde bir araya gelen ülkücüler, 'Mülk Projesi'ne destek oldu.



Yemeğe, Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Eyüp Yılmaz, Eskişehir Kızılay Şubesi Genel Sekreteri ve onursal üyesi Murat Sanlar, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Kadir Bıyık, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Deniz Durak ile sendika başkanları ve davetliler katıldı.



Gazeteci-Yazar Hüseyin Güven'in sunumunu yaptığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, projenin sunumları gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya etkinlikte yaptığı konuşmada, "Eskişehir'de şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz ve acılarını paylaşıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Yeni ocak binamıza taşındığımızda, her türlü etkinliklerimizi yeni binamızda yapacağız. Devletimizin, polisimizin, askerimizin yanındayız. Ülkü Ocağı; Allah diyen, Peygamber diyen herkesin ocağıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.



Programın ardından katılımcılar eksiklerin tamamlanması için maddi ve manevi desteklerde bulunulurken hatıra fotoğrafı da çektirildi. - ESKİŞEHİR