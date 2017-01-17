Eskişehirli Şehit Sevim İçin Vali Çelik'ten Başsağlığı Mesajı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit düşen Eskişehir nüfusuna kayıtlı polis memuru Ali Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.



Vali Çelik, mesajında, "Diyarbakır'daki hain saldırıda, Eskişehir'in evladı polis memuru Ali Sevim'in şehit olduğu haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik yapılan bu hain terör saldırısını büyük bir nefretle kınıyor, saldırı sonucu hayatını kaybeden Eskişehir'in evladı polis memuru şehit Ali Sevim'e Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehir halkına başsağlığı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR