Eskişehirli Hırdavatçıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Şarkı

SELÇUK KIZILDAĞ - Almanya'dan ailesiyle kesin dönüş yaptığı Eskişehir'de hırdavatçılıkla uğraşan Murat Kıraç, müzik tecrübesi olmamasına rağmen, hayranlık duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halk oylamasında destek vermek için şarkı hazırladı.



"Hoşgeldin reis" ismini verdiği şarkının sözlerini yazdıktan sonra notalarının çıkarılması için kentteki müzisyenlerden destek alan 42 yaşındaki Kıraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 15 Temmuz sonrası hissettiklerini anlattığı şarkısı için bir de klip çekti.



Beste ve güfte üzerinde 3-4 aydır çalışan Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırdavatçılıkla uğraştığını belirterek, dünyadaki en kaliteli besteyi yapsa bile hırdavatçılığı bırakmayacağını söyledi.



Kıraç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da hainlere karşı sokağa çıktığını anlatarak, "Aranjör ya da besteci değilim. Bir ilham geldi, hırdavat notu tuttuğum kağıda sözler yazmaya başladım. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Her şey reis için. Çıkar uğruna yaptığım bir çalışma değil. Benim gözümdeki reisi anlattım." diye konuştu.



Geçmişten bugüne Türkiye'de çok fazla değişimin olduğunu belirten Kıraç, şöyle konuştu:



"Yaşım itibarıyla diğer hükümetleri de hatırlıyorum. Almanya'dan ülkemize ziyarete geldiğimde 1980'li yıllardı. Gerçekten büyük değişimler oldu Türkiye'de son 14 yılda. Reis'in hakkını kimse yiyemez. Şimdi Almanya'dan gelenler, ülkemizi kıskanıyor. Eskiden biz onları kıskanıyorduk. Yaşanan darbe girişimi de bu ülkenin önünün kesilmesi için düzenlendi. Tanka, tüfeğe kafa tutan bir milletin evladı olarak dilime dolanan sözleri besteledim."



"Beste yaptım, gel dinle"



Eskişehir'in yerel sanatçılarından Recai Kurt da eski arkadaşı Murat Kıraç'ın kendisini aradığını söyleyerek, "Murat beni aradığında hiç beklemediğim bir cümle kurdu. 'Beste yaptım, gel dinle' dedi. Sen hırdavatçı değil misin arkadaş, ne bestesi? Çok şaşırdım gerçekten. Gidip dinlediğimde daha da şaşırdım çünkü kulağa çok hoş geliyordu. Ben de stüdyoda seslendirerek arkadaşıma katkıda bulunmak istedim." dedi.