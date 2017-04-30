Eskişehirli Genç Yazar İstanbul'da Kitaplarını İmzaladı

Eskişehir'in en genç yazarlarından Begüm Uysal, İstanbul'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.



Küçük yaşlarından itibaren fantastik kurgu dalında eserler yazmaya başlayan Begüm Uysal, 'Melezlerin Sonuncusu' ismini verdiği seriyi 5 kitaba tamamlamayı düşündüğünü söyledi. Serisinin 2. kitabını da okuyucularla buluşturan Uysal, yazarlık serüveninde yaşadıklarını paylaşmak üzere özel bir okulda öğrencilerle buluştu. Buluşma öncesinde Uysal, kitap okuma saatine denk geldiği 5. sınıf öğrencilerine kitap okumanın kendisine sağladığı yararlardan, yazarlık sürecine etkilerinden bahsetti. Söyleşiye TEOG öncesi ve sonraki süreçten, okul seçiminden, bu yoğun süreçte kendine kitaplara romanına nasıl vakit ayırdığından bahseden Begüm Uysal, kendisini dinleyen öğrencilere küçük önerilerde bulunmayı da ihmal etmedi. Söyleşideki öğrencilerin "Yazarlığa nasıl başladın? İlham alamadığın, kitabı devam ettiremediğin zamanlar oldu mu? Örnek aldığın yazarlar var mı? Kitabı yazarken başka yazarlardan da esinlendin mi? Şu an okuduğun lise hakkında ne düşünüyorsun, tercih etmeli miyiz? En sevdiğiniz ders nedir?" gibi birçok sorusuna cevap veren Begüm, samimiyeti ve rahatlığıyla dikkat çekti. Begüm, Okul Müdürü Canan Madenoğlu ve Müdür Yardımcısı Berrin Kalyoncuoğlu'nun elinden çiçeğini ve teşekkür belgesini aldıktan sonra kitaplarıyla gelen öğrencilerin kitaplarını imzaladı. - ESKİŞEHİR