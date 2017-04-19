Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Amfi 2 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi Amfi 2 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü
Başlangıç Saati : 20.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Eskişehir ve Biyolojik Çeşitlilik Turizmi
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io