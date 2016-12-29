Eskişehir ve Bilecik'te Okullar Yarın Tatil

ESKİŞEHİR ile Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.



Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 30 Aralık Cuma günü il merkezinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı sonrası; meydana gelebilecek buzlanmaya karşı ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve kar yağışının devam etmesi göz önüne alınarak, merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde can güvenliği ve sağlık durumu düşünülerek 30.12.2016 Cuma günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesi gereği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valiliğimizce okulların tatil edildiği yerlerde kamuda görevli engelli ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır."



BİLECİK'TE DE TATİL



Bilecik'te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. Bilecik Valiliği, eğitime ara verilen yerlerde kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını bildirdi. - Bilecik