Eskişehir Valisi Çelik'ten Şeker Fabrikası'na Ziyaret

Vali Azmi Çelik, Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı'yı ve Eskişehir Şeker Makine Fabrikası Müdürü Yaşar Özüdoğru'yu makamında ziyaret etti.



Çelik, ziyaretinde yaptığı konuşmada, fabrikanın kuruluşunun çok eskilere dayandığını hatırlatarak, istikrarlı bir şekilde kapasitesini, üretimini artırarak, çiftçilere en iyi hizmeti vermeye çalıştığını kaydetti.



Fabrikanın çalışma istikrarı ve üretimi konusunda emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, "Fabrika, üreticisi, çalışanları ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyla önemli bir görev yerine getiriyor. İnşallah nice senelere daha güçlü, daha verimli hizmetlere öncülük ederek yoluna devam etmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Çelik, günün anısına fabrikanın şeref defterini imzaladı.